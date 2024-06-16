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九谷焼 青粒 小茶器揃い 林伊平 作 箱無し▶︎小茶器セット・急須・湯呑み５個・湯冷まし1個▶︎サイズ・急須 幅10cm高さ5cm・湯呑み 幅4.7cm高さ3cm・湯冷まし 幅6cm高さ4.5cm自宅保管品ですガラス戸のある茶棚に飾られていました使っているところは見たことはありませんが、使用品として出品いたします欠け、割れは見渡す限り、見つかりません。およそ４０年ほど前の購入です初代、林伊平の作かと推測します茶棚を整理しますので、このたび出品いたします。コレクションの一部です。※鑑定品ではありません※購入場所、時期不明※素人自宅保管品※中古品にご理解いただいた方のみ、購入をご検討ください。※箱はありません※送付の際は、緩衝材を入れるなどし、商品同志が直接接触のないよう梱包します。※商品の状態について、素人目線でしっかり確認をしておりますが、見落としがあるかもしれません。※素人出品にご理解いただける場合のみ購入をご検討ください。※欠け割れについては素人が目でみた限りの情報です。専門家による意見ではありません。また虫眼鏡を使っての商品状態確認はできません。※鑑定品ではありませんので、商品付加価値の保証はできません。中古品として自宅鑑賞用にご検討いただければと思います。また少しでも気になる場合は購入をお控えください。#九谷焼#青粒#小茶器揃い#林伊平#アンティーク