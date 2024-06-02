クエスチョンバンク 2022 PT専門 PTOT共通セット

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商品詳細
クエスチョンバンク2022PT専門クエスチョンバンク2022PTOT共通2冊セットでの販売となります。バッグに入れて持ち運びましたので表面細かなスレ等あります。中に書き込み等はございません。「クエスチョン・バンク理学療法士国家試験問題解説2022専門問題」医療情報科学研究所定価:￥4500#医療情報科学研究所#本#自然／医療・薬学・健康
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