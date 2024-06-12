日本の野生植物　全３巻　3冊セット販売！

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日本の野生植物 全6冊揃（草本3冊＋大本2冊＋シダ1冊）



フィールド版 改訂新版 日本の野生植物Ⅱ 大橋 広好(編集) - 平凡社 ...

【セット内容】①1巻 草本 単子葉類 発行日：1984年8月10日 初版第13刷発行 定 価：15,600円②2巻 草本 離弁花類 発行日：1984年8月10日 初版第13刷発行 定 価：17,600円③3巻 草本 合弁花類 発行日：1984年8月10日 初版第13刷発行 定 価：16,600円編 者：佐竹義輔 ,大井次三郎 他3名発行所：株式会社 平凡社セット価格：49,800円ISBN-10：B01LTHKSR2B-⑥#『御本の宝箱』の趣味・実用系シリーズはこちらから※コメント無しの即購入ＯＫです！※匿名配送ですのでご安心ください。#『御本の宝箱』の出品一覧はこちらから◆商品の状態長い間、押し入れに眠っていた書籍を出品いたします。専用外函及びハードケースは経年劣化・ヤケ・シミなどがあります。書籍自体は書き込み・ヤケやページ折れも無く綺麗な状態を保っております。中古書籍という事をご了承くださいませ。◆発送について商品はプチプチ包装をしまして段ボール（リサイクル段ボール使用）梱包にて、綺麗な状態でお届け出来ますので、ご安心してお受け取りください。発送方法はゆうゆうメルカリ便 ゆうパックで発送いたします。ご購入後『24時間以内に発送いたします！』#『御本の宝箱』の出品一覧はこちらから