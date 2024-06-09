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【特価品】PSP-3000 純正ケーブル　メモリースティック　画面保護フィルム付
商品番号 E89438576340
商品名

【特価品】PSP-3000 純正ケーブル　メモリースティック　画面保護フィルム付
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 2,959 円
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商品詳細

SONYPlayStationPortablePSP-3000PBcolor:ピアノブラック【特価品】PSP3000ブラック（付属品）psp3000本体メモリースティック（おまけソフト）モンスターハンター3rd純正充電ケーブル※バッテリーは劣化の為付属しません。（本体について）動作確認の為、1時間程度ゲームをプレイしております。・ボタン類は全て作動しました。・液晶の発色は新品に比べると劣化が見られますが、悪くないと思います。画像をご確認くださいませ。・電池パック部分のシールが残ってますので、分解歴も無いと思われます。古いものですので、中古品としてご理解をいただけたらと存じます。◾️即日発送いたします。（夜間、土日は遅れる場合があります。）◾️アルコール消毒しております。他にもご質問などございましたら、お気軽にコメントください♪よろしくお願いいたします^_^ゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY
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