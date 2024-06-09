

【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付



【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付 【特価品】PSP-3000 純正ケーブル メモリースティック 画面保護フィルム付

SONYPlayStationPortablePSP-3000PBcolor:ピアノブラック【特価品】PSP3000ブラック（付属品）psp3000本体メモリースティック（おまけソフト）モンスターハンター3rd純正充電ケーブル※バッテリーは劣化の為付属しません。（本体について）動作確認の為、1時間程度ゲームをプレイしております。・ボタン類は全て作動しました。・液晶の発色は新品に比べると劣化が見られますが、悪くないと思います。画像をご確認くださいませ。・電池パック部分のシールが残ってますので、分解歴も無いと思われます。古いものですので、中古品としてご理解をいただけたらと存じます。◾️即日発送いたします。（夜間、土日は遅れる場合があります。）◾️アルコール消毒しております。他にもご質問などございましたら、お気軽にコメントください♪よろしくお願いいたします^_^ゲーム機本体種類:PlayStationPortableポータブル・据置タイプ:ポータブルタイプ#ソニー#SONY