【最終価格】ps3 本体 電源ケーブル ゲームソフト　セット

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商品詳細
コントローラーは壊れていたので出品しません。各自でご用意してください。本体は初期化してます。ps3のソフトは動作確認できました。本体説明書付きです。セットでの販売ですが、質問などあればコメントにお書き下さい。例:ゲームソフトのみ購入したいです。など#ps3
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