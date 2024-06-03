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【最終価格】ps3 本体 電源ケーブル ゲームソフト　セット
商品番号 S35291026144
商品名

【最終価格】ps3 本体 電源ケーブル ゲームソフト　セット
ブランド名 ソニー
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コントローラーは壊れていたので出品しません。各自でご用意してください。本体は初期化してます。ps3のソフトは動作確認できました。本体説明書付きです。セットでの販売ですが、質問などあればコメントにお書き下さい。例:ゲームソフトのみ購入したいです。など#ps3
http://narcologia.ru/goods/freshman717056.html
http://narcologia.ru/goods/recommended426890.html
http://narcologia.ru/goods/septet998219.html
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