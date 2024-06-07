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AKB48 NO WAY MAN CD
商品番号 S65571887498
商品名

AKB48 NO WAY MAN CD
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 6,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！プロフィール必読でお願いします(*^^*)【商品説明】AKB48NOWAYMAN19枚バラ売り可(別で専用ページお作りします)【商品の状態】簡易清掃済み※倉庫管理の為、ご理解頂ける方のみご購入お願いします※中古品なので完璧な商品求めてる方はお控えください※ご購入前に質問等お願いします【付属品】写真に写っているものが全てです中古品の為傷や擦れ等、使用感がございます。取れない傷汚れある場合ございます商品の詳細や状態は写真でご確認ください。専門的な知識がない為、外観以外の質問はお応え兼ねます。中古品になりますので神経質な方はご遠慮下さい。※大幅な値下げは対応できません。梱包する際ダンボールはリサイクル品を使用しています。常識の範囲内で質問、相談ください。
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