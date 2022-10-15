電気グルーヴ FC限定 副音声付きBlu-ray 未開封

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商品詳細
電気グルーヴ「FROMTHEFLOOR＋ONTHESTAGE」（副音声付き）Blu-ray2022/10/15ぴあアリーナMM「andtheARENA～みんなとみらいのYOUとぴあ～」ファンクラブ限定チケット購入特典のブルーレイです。新品未使用家族でライブに行きまして、1枚不要なので出品しました。おまけに電のステッカーを1枚お付けします。電気グルーヴDenkiGrooveファンクラブ限定チケット購入特典ブルーレイ
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