【他サイト出品中】 TWICE ミサモ MISAMO トレカ(ミナ/MINA)

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商品詳細
早い者勝ち！TWICEミサモMISAMOMasterpieceトレカ(ミナ/MINA)JAPANSHOWCASE“Masterpiece”即購入可能保存用にしてましたが、断捨離のため複数所持しているものを出品しております。中身は外気に触れていない正真正銘の新品です#TWICE#Jeongyeon#ジョンヨン#정연#Nayeon#ナヨン#나연#Momo#モモ#모모#Sana#サナ#사나#Jihyo#ジヒョ#지효#Mina#ミナ#미나#Dahyun#ダヒョン#다현#Chaeyoung#チェヨン#채영#Tzuyu#ツウィ#쯔위グッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)
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