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トイビズ　スパイダーマン　ジョナ・ジェイムソン　フィギュア　レア
商品番号 F60180821971
商品名

トイビズ　スパイダーマン　ジョナ・ジェイムソン　フィギュア　レア
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2002年公開　ホラー映画の巨匠　サム・ライミ監督トビー・マグワイア主演、スパイダーマンに登場した名物キャラ、J・ジョナ・ジェイムソンのアクションフィギュアです。J.JONAH.JAMESON背中にレバーがあり腕が動きます。それにより机のものが揺れるギミック付きです。フィギュアケースに飾っていました。汚れなど無いかと思いますが、20年以上前の古いものですので、ご理解いただける方のみご購入お願い致します。写真が全てです。トイビズmarvelマーベルスパイダーマンサムライミjkシモンズフレッチャーセッションjjj編集長局長新聞社TOYBIZアベンジャーズmcuフィギュア種類···アクションフィギュアスケール···1/12
http://narcologia.ru/goods/preference27538.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric609745.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis28344.html

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