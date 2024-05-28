RYOL アートプリントDoraemon On Felix Silhouette

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Ryol(akaRyoLaksamana)題名DoraemonOnFelixSilhouetteドラえもんOnフェレックスシルエットインドネシアの作家Ryolのプリント作品です。近年欧米で人気のアジア人作家の1人で最近大学を卒業しインドネシア国内では彼の多くの作品がは発表、展示されました。今年アメリカで個展が開催され人気を博し完売でその時作られたプリントです。これか値上がりしていくアーティストでしょう。最近原宿のギャラリーでも展示され1点を残し売り切れ状態で日本でも人気が健在でした。 ※最後の2枚写真参照オリジナル作品を人気でプリントした為かオリジナルに書かれたサインもありその上からプリントのハンドサインが書いてあります。あくまでもギャラリープリントのオリジナルになります。Edition 175FineartprintonMoabEntrada290gsmペーパーハンドデッケルエッジ 最近欧米で良く用いられるプリント加工で1枚1枚、手でエッジ加工されています。サイズ 24x30インチ/60.96x76.2cm ハンドサイン、ナンバー有りポスター専門の筒に入れて発送いたします。写真で確認して納得した方のみ購入お願い致します。値下げはご遠慮下さい。即購入OKです。kyne 奈良美智橋本ユタカ LY 奥田雄太大沢こたおシゲマツ花井祐介ロッカクアヤコ松山智一村上隆TIDE京森康平長場雄草間彌生平子雄一花井祐介橋爪悠也白根ゆたんぽ村上隆Backsideworks.ロッキンジェリービーン奈良美智山本麻友香中村萌平子雄一JAVIERCALLEJAハビアカジェハHebruBrantleyRobyDwiAntonoKAWSBANKSYMADSAKIダニエルアーシャムJUNOSON愛☆まどんな天野タケル舟越桂 杉本博司 デュシャン 大竹伸朗 五木田智央 会田誠 森村泰昌桑田卓郎河村康輔バンクシー名和晃平ハシヅメユウヤ