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タカラのびいどろ　びいどろカフェ 鈴丸みんた 特典 アクリルコースター ペーパー
商品番号 L66508470855
商品名

タカラのびいどろ　びいどろカフェ 鈴丸みんた 特典 アクリルコースター ペーパー
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 6,109 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タカラのびいどろステラマップカフェコラボカフェ特典アクリルコースターコンプ来場特典ペーパー飲食特典のトレーディングアクリルコースター。新品でですが、初期キズスレなどがあるかもしれません。ご了承いただけた方にお譲りしたいと思います。グッズ種類···アクリルコースター
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