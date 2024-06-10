重岡大毅 公式写真 50枚

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商品詳細
★重岡大毅くんの公式写真50枚です！★購入してからケースにいれてずっと保管していたので綺麗な状態です。★写真の詳細など知りたい方がいらっしゃいましたらお気軽にご質問ください。写真は1枚目から順番に、2015年一発めぇぇぇぇぇぇぇ／ラッキィスペシャル2枚2017年僕ら今日も生きている／2018年プリンシパルの君へ5枚2018年WESTival5枚2018年スタートダッシュ／アカツキ7枚2018年WESTV!6枚2019年ホメチギリスト／BigShot!6枚2019年アメノチハレ7枚2020年証拠／2022年進むしかねえ2枚2021年週刊うまくいく曜日2枚2022年MixedJuice8枚になります！※7枚目のアメノチハレの公式写真が照明の関係で黄色く写っていますが、実物はきれいな状態です。ジャニーズWEST重岡大毅神山智洋藤井流星中間淳太桐山照史濵田崇裕小瀧望
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