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アコーディオン　EXCELSIOR エクセルシャー　model302☆
商品番号 J21888813303
商品名

アコーディオン　EXCELSIOR エクセルシャー　model302☆
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 15,099 円
在庫状況 あり

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商品詳細

イタリア製専用ハードケース付ケースの金具にサビがあります。音出し・演奏可。アコーディオンの紐は皮製で、多少劣化があります。アコーディオン専用クロス付
http://narcologia.ru/goods/Sydney495449.html
http://narcologia.ru/goods/encourage566972.html
http://narcologia.ru/goods/displease646331.html
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