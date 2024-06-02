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- アコーディオン EXCELSIOR エクセルシャー model302☆
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商品詳細
イタリア製専用ハードケース付ケースの金具にサビがあります。音出し・演奏可。アコーディオンの紐は皮製で、多少劣化があります。アコーディオン専用クロス付
http://narcologia.ru/goods/Sydney495449.html
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