鬼滅の刃 ハロウィン2023アクリルスタンド、蓄光チャーム 煉獄杏寿郎セット

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ご覧いただきありがとうございます。鬼滅の刃ハロウィン2023ランダムアクリルスタンド、ゆらゆら蓄光チャームAの煉獄杏寿郎セットです。中身を確認後、OPPフィルムに入れ暗所にて保管しております。ですが、一度人手に渡ったお品物です。細かい初期傷、スレ等は内袋未開封のため確認できません。またチャームは金具部分が剥き出しのため、見受けられませんが素人検品のため、そちらはご容赦くださいませ、現状でご理解のほどよろしくお願い申し上げます。プチプチに包み、水濡れ防止対策をして送らせていただきます。#鬼滅の刃#ハロウィン#煉獄杏寿郎#煉獄#アクリルスタンド#アクスタ#チャーム#蓄光チャーム#ufotable