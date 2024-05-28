超レア！シマボシ　SR psa10

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。シマボシsrのpsa10評価を得たカードになります。こちらのカードのpsa10の出品が非常に少なく相場が不明なためこちらの値段にしております。psa10評価を得たカードでも細かな傷やしらかけ等ある場合がございますので、写真にて確認していただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/recommended318990.html
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