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超レア！シマボシ　SR psa10
商品番号 A89782810249
商品名

超レア！シマボシ　SR psa10
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。シマボシsrのpsa10評価を得たカードになります。こちらのカードのpsa10の出品が非常に少なく相場が不明なためこちらの値段にしております。psa10評価を得たカードでも細かな傷やしらかけ等ある場合がございますので、写真にて確認していただけるとありがたいです。よろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/recommended318990.html
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