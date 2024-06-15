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ポケカ 美品 ナタネの活気sr
商品番号 F66342081573
商品名

ポケカ 美品 ナタネの活気sr
ブランド名 Fvital
特別価格 税込 3,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

縦・横線、欠け等のダメージも無く綺麗な状態だと思います。画像でご確認ください。価格交渉はお断りいたします。よろしくお願いいたしますm(__)m
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