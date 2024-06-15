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- 掛軸 佐藤寛山『牡丹図』日本画 絹本 肉筆 共箱付 掛け軸 a021613
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商品詳細
■■■商品説明■■■【ご参考】佐藤寛山(さとうかんざん)1896年(明治29年)-?明治～平成期日本画家。1896年(明治29年)兵庫県に生まれ。竹内栖鳳に師事する。花鳥、風景を得意とした。＜状態＞経年の汚れ、シミ、シワ、スレがございます。(写真参照)状態は画像でご判断お願い致します。商品は画像のもので全てです。こちらは中古品になりますので、充分ご理解のうえご購入よろしくお願いします。■■■サイズ(実測)■■■本体：長約135cm幅約62cm
http://narcologia.ru/goods/pompous130623.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador104406.html
http://narcologia.ru/goods/displease623631.html
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