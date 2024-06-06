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SANS AMP BASS DRIVER DI 初期型前期16
商品番号 V69426636282
商品名

SANS AMP BASS DRIVER DI 初期型前期16
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 10,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お待たせしました。SANSAMPBASSDRIVERDIの貴重な初期型前期のリユース品になります。動作良好です。これが欲しい方にはもはや説明は不用なプリアンプです。お早めにどうぞ。簡単に説明すると格好良いドンシャリ音が作れる魔法の箱です。これからどんなエフェクターを買おうかなぁと悩んでいるベーシストの方や、やっぱりあの音が忘れらないと思う方にお勧めです。ケーブル等は付属しません。値段が高騰し手に入れにくくなってきています。このお値段で入手出来ることは今後少ないと思われます。お早めにどうぞ！プチプチに包んで宅急便コンパクトでお送りさせて頂きます。アダプター、電池駆動確認済み♯サンズアンプ♯エフェクター♯ベースプリアンプ
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