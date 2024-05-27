少年忍者　ペンライト

即購入◎すぐに発送できます。少年忍者のペンライト初期のものです。開封後一度使用し、その後は電池を抜き暗所保管しておりました。袋の粘着が弱いです。台紙や絶縁シートあり。ペンライトのトップに塗装ハゲあり。(写真3枚目)その他は傷などもなく状態は良い方かと思います。素人による管理のため、神経質な方のご購入はご遠慮ください。少年忍者忍者川崎皇輝織山尚大ヴァサイェガ渉北川拓実黒田光輝安嶋秀樹内村颯太元木湧檜山光成深田竜生青木滉平豊田陸人小田将聖田村海流久保廉山井飛翔瀧陽次郎稲葉道陽鈴木悠仁川崎星輝長瀬結星サマステグッズ種類···ペンライトペンラ