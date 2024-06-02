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サザンオールスターズ　45周年 茅ヶ崎ライブ 2023 ベースボールシャツ　M
商品番号 C90780807527
商品名

サザンオールスターズ　45周年 茅ヶ崎ライブ 2023 ベースボールシャツ　M
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 2,793 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サザンオールスターズ　2023茅ヶ崎ライブ　ベースボールシャツMチケットが残念ながら取れなかったので…行ける方に是非！確認のため一度開封していますが未使用品になります【サイズ】Mサイズ：身幅61cm/着丈74cm/裄丈50.5cm
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