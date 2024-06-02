サザンオールスターズ　45周年 茅ヶ崎ライブ 2023 ベースボールシャツ　M

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商品詳細
サザンオールスターズ 2023茅ヶ崎ライブ ベースボールシャツMチケットが残念ながら取れなかったので…行ける方に是非！確認のため一度開封していますが未使用品になります【サイズ】Mサイズ：身幅61cm/着丈74cm/裄丈50.5cm
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