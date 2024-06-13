エピフォン　レスポールタイプ　エレキギター

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タイプ...レスポールタイプシリーズ...Gibsonボディタイプ...その他皆様初めまして、後拝見ありがとうございます。エピフォンレスポ－ル音だし確認済みになりますが切り替えスイッチ周辺外部のみ壊してしまいました修理しようとパ－ツを買ったのですが時間作れなく修理をサボってしまっていたら修理する気になれませんでしたので出品させて頂きます、修理に使うパ－ツも全て差し上げますので、それでも良ければ是非使って下さいm(__)m切り替えスイッチと片方のボリューム以外ブリッジ、ピックアップ、ネック、ヘッドなどは問題ありませんでしたので普通に使えます。ボディーのボリューム部分にかんぼつあります。フレット9割は残ってます、剃りもありませんのでご安心下さい使う気があればと思いますのでその時発送前に自分が修理してからでも大丈夫です、ボディーのかんぼつだけは、木工用ボンドでの修正になります、ボリュームのツマミは水色にする予定でした、置いといても仕方ないので宜しければ使って頂ければと思います、宜しくお願い致しますm(__)m