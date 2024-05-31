agust d suga ユンギ　会場限定トレカ　マスク　FC

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商品詳細
SUGAAgustDD-DAYinJAPANFC特典トレカとマスクのセットです。6月4日横浜の会場にて頂いたものです。ラッキードローの期限は切れてますが、チラシもオマケとしてお付けします。頂いてからそのまま自宅保管していました。マスク、トレカはキレイなままです。汚れなどはありませんが、素人保管のためチラシの折れ、シワなどご理解いただける方のみご購入ください。神経質な方はご遠慮下さいませ。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle816266.html
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