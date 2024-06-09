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- 大日如来 ガラス製仏画 チベット風の仏画 重さ 5.3kg
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商品詳細
種類···その他 ガラス製仏画 チベット風の仏画 《大日如来ガラス仕様仏画》 コレクター放出品として、購入した品 元々は本体の他に、木枠等又は金属製のカバーが あったのでは ボンド後の残りがあります。 状態 本体は綺麗なガラス製仏具で保存状態良好です。 サイズ 72cmX53cm厚み 1.2cm重さ 5.3kg重たいガラス製仏具 この作品にご興味のある方は是非購入参加下さい。 額装仕立てされれば更に掲載可能と思われます。
http://narcologia.ru/goods/Adder423775.html
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