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大日如来　ガラス製仏画　　　チベット風の仏画　　　重さ　　5.3kg
商品番号 S46736396828
商品名

大日如来　ガラス製仏画　　　チベット風の仏画　　　重さ　　5.3kg
ブランド名 Svital
特別価格 税込 31,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···その他　　　ガラス製仏画　　チベット風の仏画　　　　　　　　　《大日如来ガラス仕様仏画》　　　　　　　　コレクター放出品として、購入した品　　　　　　　　　　　　元々は本体の他に、木枠等又は金属製のカバーが　　　　　　　　あったのでは　ボンド後の残りがあります。　　　　　状態　　本体は綺麗なガラス製仏具で保存状態良好です。　　　　　　　サイズ　　　72cmX53cm厚み　　　1.2cm重さ　　5.3kg重たいガラス製仏具　　　　　　この作品にご興味のある方は是非購入参加下さい。　　　　　　額装仕立てされれば更に掲載可能と思われます。
http://narcologia.ru/goods/Adder423775.html
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