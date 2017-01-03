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- ☆PAISTE/加工シンバル12.6\"x2ハイハット/ダウンサイズ/再生品
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商品詳細
加工シンバル再生品です。パイステ2002の16\"クラッシュとPST5のロックハイハット14\"共にエッジにヒビ割れが生じた為ダウンサイズ加工しました。素人加工ですので12.6インチ(32cm)で、真円でないかもしれません。エッジはキレイに磨いてあります。2枚は重なります。鳴りはいいです。小口径ドラムセットに使用していました。音量も程々で使い勝手は良かったです。2002は2mm程のヒビがありました。ビビりは無く鳴り良好／写真9枚目加工品となりますので、ご理解の上ご購入下さい。送料込み／即購入OK／お値引き不可種類···ハイハット
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