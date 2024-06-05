長胴太鼓 エックス台座セット/耳無し 奉納用太鼓 □1尺5寸 /鼓面径45cm ...

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長胴太鼓は宮太鼓とも呼ばれ、お祭りや応援、お寺や神社等で活躍しています。和太鼓の中でも代表的な存在です。【太鼓サイズ】45cm(直径)【全 高】55cm【台座サイズ】縦幅：40cm 横幅：40cm 高さ：45cm【素 材】皮：牛皮 胴：松材 金具：鉄製×2【セット内容】太鼓本体・台座長期展示処分品となっておりますので若干の汚れ、シミなどがございますが、破れ、ほつれはありません。処分品。※店頭展示処分品の意味合いは、展示品(ショーウィンドー、店内等への見本展示新品同様)を含んでいます。ある程度の期間展示され、皆様もご経験のあるように複数の方が手にとってご覧になられていますが、出荷の際には簡易クリーニングされています。写真をご確認のうえご購入お願いいたします。◆状態や傷などの詳細は当方の私見によるもです。判断の仕方やニュアンスに人それぞれの相違があります。出来る限り、画像にてご判断いただき、ご納得の上でのご購入をお願い致します。また神経質な方や説明文をご理解頂けない方はご購入はご遠慮下さい。出品内容に関しては写真に写っているもののみです。#長胴太鼓#エックス台座#奉納用太鼓#太鼓#宮太鼓#和太鼓