

Aria Pro II RS KNIGHT WARRIOR-K - エレキギター







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ご覧頂き誠にありがとうございます。AriaProIIRSKNIGHTWARRIOR-KKahler搭載をお譲りします。当方の80年代コレクションの機材整理での出品ですが、短期期間限定の予定です。現在となってはだいぶレアな機種になりました。KNIGHTWARRIORシリーズでボディーやパーツの組み合わせが色々ある様ですが、恐らくボディー形状が2種類あるうちで、ホーン部が極端にスリムなデザインの方では無く、あまり見かけないストラトキャスターに近い造りのタイプです。Kahler搭載機でブラックパーツで統一され、高級感を醸し出した製品です。ジャックがコントロールザグリと共にピックガードに併設されていて、ブリッジがKahler(フライヤー)なのでボディーバック・サイド共に一切ザグリが無く、スッキリしています。80年代のHR・HMを彷彿させるデザインとスペックです。PUはハイパワーのバーポールピースのSSH配列見た目は酷似のFERNANDESのDF(ドッグファイター)よりもパワーは上回っているみたいです。1vol1tone5wayswitchポジションマークのドットのインレイは小さめです。フレットの減りも少なめでコンパウンドで磨きを掛けてあります。ネックは長年に渡り正常を維持しており、トラスロッドは触った事が無いので余裕等はわかりかねます。ほぼ弾かずに長い年月大切に保管しておりましたので、パーツを含めて全体的にそこそこ綺麗な状態を保っており、もう他では手に入る事が無いコンディションだと思います。当時のKahlerの綺麗なコンディションだけでも価値があります。画像7のネック・ヘッド裏の6弦ペグビスの下側に1箇所、縦にクラックらしく写って見える筋は、不規則にはしった木目の筋です。弦はアーニーボールの10〜46のセットを張り替えました。欠品はアーム付属品は梱包発送用の汎用ソフトケースです。梱包材は主に再利用品を使わせて頂きます。発送手続きは出来る限り迅速に対応出来る様努力します。ご興味のお有りで、お使い下さる方、是非ご検討宜しくお願い致します。