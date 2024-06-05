ENTERBAY エンターベイ　マイケル・ジョーダン#23 ロード・ユニフォーム

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1/6リアルマスターピースコレクティブルフィギュア/NBAクラシックコレクション:マイケル・ジョーダン\"I'mLegend#23\"ロード・ユニフォームver2013年に豆魚雷で新品で購入致しました。1年ほどアクリルケース内で飾っておりました。それ以降は商品箱に戻して暗所で保管しておりました。交換用シューズのAJⅡとAJXはディスプレイに使用しておりました。付属品は欠品はありません。他にもコレクションフィギュアを数点出品しております。よろしければご覧ください。#かつおフィギュア以下サイトからの引用です。エンターベイが贈る1/6フィギュアシリーズ「リアルマスターピース」から、プロバスケットリーグの最高峰「NBA」のスタープレイヤーを放つ新カテゴリ「NBAクラシックコレクション」がスタート。記念すべき「NBAクラシックコレクション」第1弾としてのラインナップはNBAのレジェンド、「MJ」ことマイケル・ジョーダン。通常の1/6フィギュアとは異なった全高約33センチのボディは、本人の躍動感溢れる肉体美とポージングが再現された、最新技術によるマイケル・ジョーダン専用素体を採用。コスチュームはアウェイのレッドカラー、引退からの復帰時以外に愛用した背番号23番、肘と膝に装着したサポーターは愛用するブラックカラーを採用。付属する1/6スケールのバスケットボールにはマグネットが内蔵され、同じくマグネットが内蔵された手首パーツを使用することにより「ボールを掴んだ」状態も再現可能。「エアジョーダン10」「エアジョーダン11」「復刻版エアジョーダン2」の3種のバスケットシューズ、1995-1996シーズンに獲得したMVPトロフィーが付属。中古品であること、10年以上前の商品であることをご理解の上、ご購入頂ければと思います。ジャンル（スポーツ選手）...バスケットボールスケール...1/6