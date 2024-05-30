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美品 DIXON PSH9380 ハイハットスタンド
商品番号 S71930516256
商品名

美品 DIXON PSH9380 ハイハットスタンド
ブランド名 Svital
特別価格 税込 3,432 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DIXONディクソンPSH9380ハイハットスタンド・スプリングテンション6段階調整可能・脚部回転可能目立った傷や汚れなどはなく、ほぼ未使用に近い状態です。動作確認済みです。画像で状態を確認の上ご検討ください。
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