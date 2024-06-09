JOJO WORLD 2 アクリルジオラマ　2種セット

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商品詳細
JOJOWORLD2アクリルジオラマ 2種セット4月に購入してから数回飾っておりました。目立った傷や汚れはございません。お値下げ検討いたします。よろしくお願いします。#ジョジョの奇妙な冒険#ジョナサン・ジョースター ＃ジョナサン＃ディオ・ブランドー ＃ディオ ＃DIO＃ジョセフ・ジョースター ＃ジョセフ＃シーザー・A・ツェペリ ＃シーザー＃空条承太郎 ＃花京院典明＃東方仗助 ＃岸辺露伴＃ジョルノ・ジョバァーナ ＃ジョルノ＃ブロ―ノ・ブチャラティ ＃ブチャラティ＃空条徐倫 ＃エルメェス・コステロ
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