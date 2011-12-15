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- 【当時もの稀少!】円谷エンタープライズ ソフビ マルチ ミラーマン
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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。円谷エンタープライズ製当時もののマルチ@ミラーマンです。大きさは約２２cmです。彩色が濃紺色がペースの黄緑、緑の希少な逸品です。状態は画像の通り経年によるキズ、スレ、ハゲ、汚れがありますが、その他破損、落書き等は無く良品と思います。興味のある方、この機会に是非コレクションにいかがでしょうか！尚、あくまで４０数年前の玩具としてご理解頂ける方、ご購入検討よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/perpetual18846.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation951021.html
http://narcologia.ru/goods/update829395.html
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