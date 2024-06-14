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チップとデール　ベアブリック　BE@BRICK
商品番号 B25674702628
商品名

チップとデール　ベアブリック　BE@BRICK
ブランド名 ディズニー
特別価格 税込 6,860 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ベアブリックチップ\u0026デールコラボです。100%ケースに入れて保管していましたが、自宅保管にご理解いただける方のみお願いします。キディランドで購入しました。新品未開封ですが、箱や透明な部分に多少の傷はあります。神経質な方はご購入をお控えください。
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