ザ　ビートルズ ジョン・レノン ポスター　額装品

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。ジョンレノンの額入りポスターです。レトロな雰囲気が素敵です。あまり見かけたことのない画だと思います。お好きな方、コレクションにいかがでしょうか？サイズ縦：63.5センチ横：48.5センチ目立った汚れはほとんどございませんが、写真をご覧の上長期自宅保管であることをご了承の上、ご検討よろしくお願いします。即購入ＯＫです！#JohnLennon#ジョンレノン#ザビートルズ#ポスター
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