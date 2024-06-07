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MAFEX ハルクバスター /アイアンマン　アベンジャー ズ
商品番号 S57966667551
商品名

MAFEX ハルクバスター /アイアンマン　アベンジャー ズ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 11,350 円
在庫状況 あり

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商品詳細

箱はありません。頭部交換可能！指を含めてめちゃくちゃ動きます。MAFEXの傑作です。全高270mmのビッグボリューム！当方非喫煙者、ペットなどもいません。無言購入大歓迎、値下げ交渉はご遠慮ください。送料は80サイズになります。基本的に質問はやめてください。サイズや仕様は検索してください。いたみや細かいスレ等はご容赦ください。お引き渡し後のサポートはできません。メッセージ等は日本語対応のみ※コンビニ払いをされる方は無言購入せず必ずコメントください。
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