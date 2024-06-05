ワイヤレスマイク　Bluetoothカラオケマイク　カラオケマイク　カラオケ

〜ご覧頂きありがとうございます〜★ワイヤレスBluetooth接続でいつでもどこでもカラオケを楽しめます✨✨＊新品・未使用品！＊匿名配送・送料無料！＊即購入大歓迎・無言購入OK！＊1点だけの早い者勝ち＊フォロー割も実施しています❤︎お気軽にコメントしてください✨✨✨✨他にも色々出品中です❤️#SAIshop一覧はこちらM75-388-n91-------✧商品説明✧-------本製品はしっかりとサポートされ、カラオケ/ボイスチェンジャー/スピーカー/プレーヤー/自撮り/レコーダー/FMラジオに使用できる7-in-1の強力なマイクです。■梱包内容・スマートマイク(カラー:レッド)・充電ケーブル・オーディオケーブル・説明書(英語＆中国語)■詳細：・カラー：レッド・ピックアップ:コンデンサ・バッテリー容量：1800MA・電源電圧:5V・周波数応答:100-18KHZ・寸法:21×7×7cm・重さ：399g・電源モード：内蔵リチウム電池・FMラジオ：88-108HZ・スピーカー:4545外部磁気■高い互換性本製品は、iOS/Androidスマートフォン、iPad、タブレット、テレビ、ラップトップ、PC、多くのカラオケソフトウェアまたはライブブロードキャストプラットフォームを含むYoutubeの、Spotify、ロマンティック-ora-、スミュールなどのために。ワイヤレスBluetooth接続はいつでもどこでもあなたの声を解放することができます。■高品質構成本製品は、インスタントペアリング、安定した接続、サインを提供します伝送(50フィートの範囲)。TFカード、Uディスク、補助接続、4種類の魔法の音声変更、HDコンデンサーカプセルをサポートできます。重低音のダイアフラム、素晴らしいktvライブ音響、およびより明確な音楽Rhy-thmとehoリバーブの相互接続をサポートし、長持ちする快適な歌の体験を保証します。■使いやすい多機能ボタン、さまざまなモードへの切り替え、音量の調整、歌と音楽の再生が簡単。当社のカラオケワイヤレスマイクは、ehoモード、hifi音質、3Dサラウンドステレオを備えております。



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