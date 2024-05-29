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ジョシュア Caratzone トレカ ソウルコン
商品番号 B24557413469
商品名

ジョシュア Caratzone トレカ ソウルコン
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,691 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ソウルコン会場限定トレカです。直ぐにスリーブに入れ保存しておりました。目立った傷はないですが、1度人の手に渡ったものなので神経質の方はご遠慮下さい。SEVENTEENfollowALWAYSYOURS
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