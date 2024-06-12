shure SM57 XLR3m ケーブル

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商品詳細
shureSM57XLR3mケーブルセット。レコーディングで数度使用。動作確認済。定番のダイナミックマイク。値引き交渉はしません。使用に伴う多少の傷はありますので画像で確認お願いします。マイクの箱にケーブルも入れて送ります。中古品にご理解のある方のみご購入お願いします。神経質な方、完璧な品お求めの方はご遠慮ください。NC.NRでお願い致します。 種類···マイク種類···マイク
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