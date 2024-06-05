【美品調整済】Buffet Crampon E13 クラリネット【極シリーズ】

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ご覧いただきありがとうございます。クランポンE13B♭クラリネットになります。クラリネットを代表する王道ブランドであるクランポンのクラリネットです。上位機種に通ずる暖かみのある音色を持つコストパフォーマンスに優れたモデルです。また決して廉価な楽器ではなく現在の定価392,700円になります。今回状態も良く、全タンポ交換済みで【定価の約1/3】ですのでお得度は高いかと思います。弊社の中でも特に徹底して時間とコストをかけた【極】調整品です。【極】シリーズとは、下記の基本調整に加えて・耐久性の高い純正または最高級レザータンポによる全タンポ交換(高耐久、高気密)・全ジョイントコルク交換・全コルク、全フェルト交換(全軟物)・マウスピースは5RV系orB40系が付属・専用のオイルで、木部のトリートメント・美品の楽器から選定を行なっており、通常の楽器でも十分吹ける状態で出品していますが、さらなる「高耐久」、「高品質」、「高音質」を実現しております。実際に作業時間及び費用も2倍以上かかっており、価格以上のクオリティとなっております。また、上記の内容ですと2〜3年で見るとトータルコストは安く済み、また忙しい部活や日々の練習の中での不慮のトラブルやリペアに預ける回数や期間の削減にもなります。(例えば全タンポ交換の相場は4〜6万円が多く、ジョイントコルク3箇所で6,000円前後が費用としてかかります。またこの２つの内容を同時の場合はお預け期間は早くて1週間、通常2週間〜1ヶ月程度になります。)【基本調整】・分解してのクリーニング・不良キイコルク交換・不良バネ交換・全タンポ交換・キー磨き・バランス調整・不良バネ交換・試奏確認使用に伴う傷はありますが、木部割れもなく概ね綺麗な状態です。当店は【実店舗のあるプロリペアマンによるリペア工房】です。実店舗がありますので、御試奏も可能です。プロが徹底的にオーバーホールしていますので、同じE13であっても圧倒的に当店が調整した楽器は吹きやすく音も良いです。是非一度違いを感じてみてください。到着後即演奏可能で、安心して長くご使用いただけます。商品内容は・本体・ケース・外ケース・マウスピース一式になります。※お値下げ不可種類···クラリネット