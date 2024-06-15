

（620）★有田焼喜兵衛窯★古伊万里手内祥瑞絵馬盥（ばたらい）茶碗★破魔オマケ付



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393）☆有田焼☆喜兵衛窯☆古伊万里手内吹墨鷺絵馬盥平茶碗☆ - 通販 ...



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ご覧頂きましてありがとうございます(*^▽^)/★*☆★特価有田焼☆喜兵衛窯古伊万里手内山水絵馬盥（ばたらい）平茶碗です。★有田焼喜兵衛窯で1つずつ手造りされたお茶碗です。製造過程に出来た焼きむらが多少ございます。★裏に鉄粉がございます。★サイズは直接約14cm高さ約4.5cmです。★平茶碗は茶道具の夏用の茶碗で馬が水を飲む盥に似た形から馬盥（ばたらい）とも言われます。陶器の茶碗でうっすらと貫入が有り使いこむほどにお茶がしみ味が出る茶碗です。茶道具としてまたお料理にもお使い頂けます。★共箱入りです。★お手数ですがプロフィール必読お願い致しますm(__)m#茶道具#抹茶碗#食器#小丼#平小鉢#陶器#有田焼#工芸品#染付け#手造り#唐津焼#茶道#抹茶碗#抹茶#抹茶茶碗#器#食器