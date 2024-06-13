ポケモンカード　レイジングサーフ　1BOX

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1BOXペリペリ付き未開封です！購入時にシュリンク剥がされました！中身による評価はご遠慮下さい。すり替え防止の為、返品等の対応はできませんのでご理解の上でご購入をお願い致します。バラ売りは、不可です。よろしくお願いします。値下げ不可です。ご了承下さい！種別/詳細...未開封ボックスシリーズ...ポケットモンスターカードゲーム