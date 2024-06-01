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- 【公式】錦織一清 94年ポスター/PLAYZONE 少年隊
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商品詳細
✔️プロフご一読下さい。✔️発送/梱包についても確認ご理解いただけた方、お願いします。持ち込みの為、発送に時間いただきます。★★★約61×約85cm★★★＊変形サイズ。厚くザラとしたマットな紙質です。＊巻の下側に紙の下側スジやヨレっぽさあり＊経年による裏面上下や縁に黄ばみ、巻のスレスジキズあり。シミ？汚れの様な箇所あり＊指紋？小さい汚れ？様な箇所あり※※上側10センチ程に色の境目の様な箇所あります。角度や光加減で見える場合あります。元の印刷か経年によるものか不明です。親戚が劇場で購入し保管⇒譲り受け後は勿体なく年に何回か開くか位で長期保管してました（親戚が掲示していたかは不明です。すみません）諸事情で整理中な為、活用いただける方に。◆ 【発送方法】＊＊ヤマト宅急便/ゆうパック＊＊◆ 【梱包】＊迅速な発送の為、資材再利用／ケース市販以外で作る場合あり。＊破損・潰れ防止箱の都合で複数時は二箱連結になる場合あります。《販促・特典ポスターについて》・紙質が柔らかく薄いため、上記の状態目立つ場合があります。販促ポスターは裏面にタレント名、取り置き希望者の記入されている場合あり。気になる点は記載しておりますが素人検品です、見逃し見落としありましたらご容赦下さい。⚠️送料かかるので、値下げ不可⚠️「ポスターのみ」おまとめ可能。まとめての場合、同梱割引します。取り置きなし／おまとめ後に即購入される方のみでお願いします。コメントから、タイトルの始めの番号または品名お知らせ下さい(^-^)/#少年隊#錦織一清■ポスター色々⇒#TMポスター少年隊グッズ種類...その他ジャンル...ジャニーズ
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