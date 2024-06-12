ミッフィー　ミッフィースタイル　ぬいぐるみ　スクール　スクールミッフィー　制服

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グッズ種類···ぬいぐるみスクールミッフィーです。制服姿がとても可愛いです。タグも取っていません。購入してから暗所にて保管していました。サイズは横が約17cm、縦が約25cm、幅が約13cmです。ゆうパケットプラスで発送します。値下げ交渉は希望金額に応じられるかはわかりませんが、コメントからお願いいたします。