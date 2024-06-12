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- 【美品】【最安値】ポケモンカード リザードンVstar リザードンV SAR
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商品詳細
【商品内容】・ポケモンカード VstarユニバースリザードンVstarSARリザードンVSAR【状態】自引きしてから即スリーブに入れローダーに入れて暗い場所にて保管させて頂いておりました。素人目視ですが傷は一切見当たらないです。【補足情報】・状態は写真にてご確認ください・匿名配送(らくらくメルカリ便)・24時間以内に発送・送料無料・梱包方法 (1)二重スリーブ (2)硬質ケース (3)チャック付き整理パック (4）クラフト封筒※濡れ折れ対策を万全に行っております。ご不明な点などございましたら、お気軽にコメント願います。バラ売り可能【関連商品】#サジタリウスのポケモンカード
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