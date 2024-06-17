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VO-1 Vocoder ボコーダー
商品番号 R65200023643
商品名

VO-1 Vocoder ボコーダー
ブランド名 ボス
特別価格 税込 7,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ボスのVO-1Vocoderです。ギターやベースでボコーダー・サウンドを表現することができます。基本的には一般的なボコーダーと同じくマイク入力でサウンドが出ますが、マイク入力無しでも擬似的にボコーダーサウンドを出せるCHOIRモードもあります。ブレンドつまみによりボコーダーサウンドとギター/ベースの生音のバランスを取りますが、エフェクターのセンドリターンにエフェクターを通すことにより、お好みのサウンドをブレンドすることが出来るようになっています。ワンオーナーで基本的に室内使用でしたので、細かな汚れやくすみはありますが目立った傷等は無く、完動品です。付属品は写真にある物のみです。(メーカー保証書はありますが保証期限切れです。)使用頻度が低いので今回出品します。ゆうパケットプラスで発送予定です。
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