NUX Mighty Air ワイヤレス ギターアンプ

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商品詳細
2023年8月に新品を購入し、2、3回使用しましたが、自分の使用スタイルに合わないため出品いたします。使用頻度は少なく綺麗な状態です。新品購入時の付属品は全て揃っています。動作も問題ありません。NUXMightyAirWirelessStereoModellingGuitar/BassAmplifierwithBluetooth,MobileApp
http://narcologia.ru/goods/recycling552514.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric201745.html
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