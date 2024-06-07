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- 色紙 (扇面ドンス 朱色5枚、紫色32枚)合計37枚 色紙無地、仮名書道、短歌
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商品詳細
いただきましてありがとうございます。扇面ドンス色紙 朱色が5枚、紫色32枚合計37枚です。サイズ：242×273㎜(標準サイズの一番一般的な色紙の大きさです。)外箱はやや擦れています。ご了承いただけるお客様、どうぞよろしくお願い致します(^_^)/--------------------------------------------------------------------#色紙無地#色紙#半紙#書道#習字#短歌#俳句#川柳
http://narcologia.ru/goods/rouge875310.html
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