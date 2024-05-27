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【M1697-55-30】キッズ用パーカッション スネアドラム　スティック1組付
商品番号 J55828467194
商品名

【M1697-55-30】キッズ用パーカッション スネアドラム　スティック1組付
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ある中からご覧いただきありがとうございます！☆新品未使用☆☆送料無料☆1点のみなので早い者勝ちです！(*^^*)他にも沢山の素敵な商品があるので良かったらご覧ください(#^^#)#るいすSHOP【商品について】お遊戯会・演劇・マーチングなどの練習におすすめ！軽快な音を奏でるキッズ向けのパーカッションセットです。専用のバチとストラップが付属しており、首から提げて立ちながらの演奏も可能です。ドラムは両面から叩けるため、裏表を気にせず自由にお使いいただけます。付属のバチを使用する他、手で軽く叩いて音の違いを楽しむことも◎軽量設計により楽器初心者さんでも扱いやすい楽器です。遊びながらもリズム感を養えるアイテムは、誕生日・クリスマス・子どもの日等のプレゼントにいかがでしょうか。【セット内容】キッズ用スネアドラム×1点　バチ×1組　ストラップ×1点　【サイズ(約)】30cm×14cm　【カラー】レッド【M1697-55-30】
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