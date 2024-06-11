機界戦隊ゼンカイジャー　ギアトリンガー\u0026 センタイギア　まとめ売り

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商品詳細
機界戦隊ゼンカイジャー ギアトリンガー、ギアダリンガー\u0026センタイギア まとめ売り⚠︎センタイギアには食玩、ガチャガチャも含みます子供が以前遊んでいた物になります。こちらの商品は傷、汚れ御座いますので、ご理解の上ご購入下さい。汚れの酷い物は除菌シートで拭き取っております。動作確認はしておりますが、月日が経っているので郵送時に故障した場合のご返金、キャンセルは致しかねます。配送はらくらくメルカリ便で発送致します。80サイズダンボールにプチプチを敷いてそのまま商品を入れさせて頂きます。注意事項が多いですがご了承の上、ご購入下さい。ご質問等御座いましたらお気軽にコメント欄にお書き下さい。フィギュアシリーズ···スーパー戦隊
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