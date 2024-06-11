

丹波焼 大きな水盤 直径約40cm 手造り 生け花 嵯峨御流 www.apidofarm.com



丹波焼 大きな水盤 直径約40cm 手造り 生け花 嵯峨御流 - 陶芸



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A08-盛花 後盛体 | ひらかた京町家



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月刊「嵯峨」6月号作品解説 - いけばな嵯峨御流（さがごりゅう）



3分でわかる嵯峨御流 - いけばな嵯峨御流（さがごりゅう）

丹波焼の大きめ水盤です。重厚感がありますので、どっしりとした雰囲気です。嵯峨御流の生け花で使用していました。文人華や盛花を生けるにはピッタリだと思います。あまり使用回数は多くありませんが、長期自宅保管のため、ご理解の程よろしくお願いします。目立った傷や汚れはありませんが、長期自宅保管の為、「やや傷や汚れあり」と表記しました。【サイズ】直径 約40cm高さ 約6.5cm※他にも花器出品しています。まとめ買いの場合、お値引きさせて頂きます。コメントくださいませ。種類...宝瓶・花瓶