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- 艦隊これくしょん -艦これ- 加賀 1/7 完成品フィギュア
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商品詳細
値下げ交渉のため1週間値下げ中。開封品。箱良好。お値下げ歓迎。艦隊これくしょん-艦これ-加賀1/7完成品フィギュア#アオシマ_ファニーナイツ#艦隊これくしょん_艦これ_#加賀#艦隊これくしょん_艦これ_加賀1_7完成品フィギュア
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