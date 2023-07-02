Motoki Ohmori 1st Merch FrenchHand Towel

ご覧いただきありがとうございますm(__)mこちらMrs.GREENAPPLEMotokiOhmori受注生産商品ハンドタオルです！購入して、使う機会なく新品の状態で暗所に保管しておりました。なかなかフリマサイトにも出回らないので、気になる方はお早めに！！大判サイズのコットンハンドタオルに「French」ジャケットアートワークを再現。壁かけなどに便利なオリジナルの紐ネームが付いています。SIZE本体：330×330mm紐ネーム：80×13mmMATERIALコットン100%SpeakingサママフェスティバルInthemorningどこかで日は昇るWanteD!WanteD!Loveme,Loveyou青と夏僕のことロマンチシズム※ドッグ盤ロマンチシズム※初回限定盤SoranjiProgressiveVarietyTWELVEMrs.GREENAPPLEMrs.GREENAPPLE絵本盤ENSEMBLEAttitude5Unity大森元貴藤澤涼架若井滉斗エデンの園ゼンジンNOAHnoHAKOBUNEATLANTISANTENNAミセスグリーンアップルノアの方舟ライブMrs.GREENAPPLEARENATOUR2023NOAHnoHAKOBUNE大森元貴藤澤涼架若井滉斗mrsgreenappleMGAミセスSiip



French' Hand Towel | TOoKA BASE



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French' T-shirt | TOoKA BASE



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